Актриса Дарья Мороз готовится вновь стать мамой

40-летняя актриса Дарья Мороз признала желание вновь стать мамой. Об этом стало известно из эфира шоу «Света вокруг света».

Звезда «Содержанок» не относится к числу тех, кто делится подробностями личной жизни. Однако на этот раз Дарья сделала исключение. В беседе со Светланой Бондарчук она рассказала, как сложилась ее судьба после развода с Константином Богомоловым.

В первую очередь, Мороз отметила, что не обделена мужским вниманием. Актриса призналась, что часто флиртует с противоположным полом. Однако о серьезных отношениях говорить не приходится: Дарья редко влюбляется по-настоящему.

«Флирт и любовь отличаются. Это такая манера общения, обмен энергией классный. Это то, что мне всегда по-кайфу», — высказалась Мороз.

Дарья не стала раскрывать, есть ли у нее отношения на данный момент. Вместо этого она уточнила, что мечтает вновь стать мамой.

«Я бы хотела еще детишек. Желательно несколько, хотя бы парочку», — резюмировала актриса.

Ранее музыкант Петр Дранга не стал отрицать связь с 40-летней актрисой Дарьей Мороз. Подробности смотрите в этой статье.