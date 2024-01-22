В Волгограде певица Лолита Милявская до сих пор является лицом ювелирного бренда. Об этом сообщает портал V1.ru.

В конце 2023 года состоялась «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Милявская вошла в число звезд, посетивших мероприятие, после которого у многих начались трудности. Артисты столкнулись не только с критикой россиян, но и потерей рекламных контрактов. Кроме того, концерты Лолиты стали массово отменять в городах России. Несмотря на это, в Волгограде нашли рекламу с изображением знаменитости. На ней артистка и юмористка Марина Кравец рекламируют ювелирный бренд.

Журналисты V1.ru решили выяснить, актуален ли контракт компании с Лолитой. Ради этого сотрудники СМИ направили письменный запрос, однако ответа они пока не получили.

Ранее сообщалось о том, что певица Лолита решила посвятить себя семье после бойкота концерта в Новосибирске. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 57-летняя певица Наталья Штурм извинилась перед Еленой Прокловой за резкие слова.