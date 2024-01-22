57-летняя певица Наталья Штурм извинилась перед Еленой Прокловой за резкие слова. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

Несколько лет назад актриса Елена Проклова сообщила о том, что в юности она стала жертвой насилия. Узнав об этом, Наталья Штурм раскритиковала Елену за подобные откровения. Более того, она заявила, что многие артистки способны на все ради съемок в кино. Спустя время певица поменяла мнение и публично извинилась перед Еленой.

«Извините, что я когда-то плохое про вас написала. Это было по ситуации просто», — высказалась Штурм.

К слову, актриса приняла извинения Натальи и призвала ее не расстраиваться. Более того, Елена поддержала певицу, у которой в начале 2024 года умерла мама. Напомним, что родительница Штурм скончалась на 90-м году жизни.

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