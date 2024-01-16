«Без песен»: Лолита намекнула на паузу в карьере

Певица Лолита решила посвятить себя семье после бойкота концерта в Новосибирске. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Исполнительница хита «На Титанике» столкнулась с проблемами после посещения «голой» вечеринки. На артистку обрушился шквал критики. Кроме того, она лишилась многих выступлений в новогодние праздники. Однако на днях стало известно о новых трудностях знаменитости.

2 апреля в Новосибирске должен был пройти ее концерт. Однако общественники потребовали его отменить. Лолита долгое время не комментировала ситуацию. Как выяснилось, у певицы были веские причины.

Артистка отметила, что в сложившейся ситуации ей было не до соцсетей. Знаменитость решила, что посвятит себя домашним делам: она будет заниматься дочкой и мамой, которой скоро исполнится 81. Она намекнула на приостановку сольной карьеры.

«Много домашних дел. Я в бешеном ритме, как и жила, но только без песен», — заявила артистка.

Ранее певица Лолита рассказала, что будет жить на пенсию после отмены ее концертов. Подробности смотрите в этой статье.

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