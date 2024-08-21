В Уфе отменили концерты Гарика Сукачева и Юрия Антонова. Об этом сообщает «Башинформ».

В 2024 году Уфа отметит 450-летие. В честь этого события 31 августа пройдет праздничная программа, во время которой выступят Олег Газманов, Полина Гагарина, Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян. Однако в Уфу, как был ранее заявлено, не приедут Антонов и Сукачев. Их концерты перенесены на другое время.

На данный момент артисты не комментировали перенос выступлений в Уфе.

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