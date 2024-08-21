Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн и задолжал налоговой

Гарик Харламов потерял на кафе с хот-догами 33 млн рублей и задолжал налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По данным источника, в прошлом году прибыль кафе ушла в минус на 33 млн рублей. Помимо этого, заведение получило три иска на общую сумму в 334 тысячи. Также сообщается о долгах по налогам на 345 тысяч.

Известно, что у Гарика есть второй ресторан, у которого тоже выявлены проблемы. Его счета заблокированы из-за недостоверности данных и отсутствия декларации.

На данный момент юморист не комментировал сообщения СМИ про убыточный бизнес.

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