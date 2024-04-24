Опубликовано 24 апреля 2024, 13:14
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«Музыкой я мало интересуюсь»: Юрий Антонов рассказал о жизни на пенсии
Певец Юрий Антонов занялся разведением животных.
© Starface.ru
Народный артист России Юрий Антонов высказался о своем нынешнем образе жизни. Его слова приводит портал PROZVEZD.
Как признался музыкант, большую часть времени он проводит в своем загородном доме, где у него есть несколько десятков разных животных.
«Музыкой я мало интересуюсь, особенно молодежной. Сейчас вся музыка цифровая, а мне это не очень нравится», - отметил исполнитель.
Помимо этого, Антонов отреагировал на слухи о своем трудном характере.
«Задавайте хорошие вопросы, а то укушу», - пошутил 79-летний певец.
Ранее Юрий Антонов заявил об успехе у молодых дам и заявил о важности образования.
Также Антонов рассказал об акустической травме и головокружении.