«Музыкой я мало интересуюсь»: Юрий Антонов рассказал о жизни на пенсии

Народный артист России Юрий Антонов высказался о своем нынешнем образе жизни. Его слова приводит портал PROZVEZD.

Как признался музыкант, большую часть времени он проводит в своем загородном доме, где у него есть несколько десятков разных животных.

«Музыкой я мало интересуюсь, особенно молодежной. Сейчас вся музыка цифровая, а мне это не очень нравится», - отметил исполнитель.

Помимо этого, Антонов отреагировал на слухи о своем трудном характере.

«Задавайте хорошие вопросы, а то укушу», - пошутил 79-летний певец.

Ранее Юрий Антонов заявил об успехе у молодых дам и заявил о важности образования.

Также Антонов рассказал об акустической травме и головокружении.