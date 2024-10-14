В Тюмени зрители ушли с концерта SOPRANO из-за откровенных нарядов артистов. Об этом сообщает портал 72.ru.

11 октября в Тюмени состоялся концерт SOPRANO Турецкого, который обернулся скандалом. Зрители массово уходили с концерта, осудив откровенные наряды и вокал артистов. Местные жители отметили, что таким выступлением коллектив «опозорил филармонию».

«Они там Мурку поют. Мурку поют! Орут, верещат. И всё время спинами стоят к зрителям. Декольте до колен. На них только молоденьким мальчикам можно посмотреть, но не слушать. Ужасно», — высказались тюменцы.

Также зрительница добавила, что группе нужно «петь в кабаках».

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