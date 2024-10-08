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Опубликовано 08 октября 2024, 11:42
1 мин.

Показала язык: певица Лолита стала моделью и вышла на подиум

Певица Лолита стала моделью дизайнера Игоря Гуляева и показала язык на подиуме.
Показала язык: певица Лолита стала моделью и вышла на подиум

© Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Певица Лолита Милявская стала моделью и вышла на подиум в шубе. Во время шоу она позировала фотографам и даже показала язык. Звезда поделилась видео в соцсетях.

Исполнительница хита «На Титанике» показала, что происходит за кулисами юбилейного показа дизайнера Игоря Гуляева. Лолита тоже приняла в нем участие, она вышла на подиум в коротком черном комплекте с надписями, туфлях, а сверху надела яркую шубу. В какой-то момент артистка показала язык. Зрители засыпали звезду аплодисментами. В конце Милявская позировала с Гуляевым, держа в руках букет алых роз.

Показала язык: певица Лолита стала моделью и вышла на подиум

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Позже певица поделилась своими эмоциями от показа в личном микроблоге.

«Если бы все могли видеть, как горят твои глаза, когда ты придумываешь, отшиваешь с командой, вникая в каждую строчку! Как выпускаешь моделей на подиум! Как и с каким уважением относятся к твоему труду профессионалы и мы, потребители. Продолжай!» - написала Лолита.

В комментариях поклонники написали Лолите множество комплиментов, а Игорь Гуляев признался артистке в любви.

Ранее мы писали о том, что бойфренд Ксении Бородиной пообещал посвятить ей песню. Они побывали на премьере фильма о творчестве группы «Руки Вверх!», лидер которой Сергей Жуков, часто посвящает любимой свои хиты.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Лолита Милявская
Игорь Гуляев
модель