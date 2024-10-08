Показала язык: певица Лолита стала моделью и вышла на подиум

Певица Лолита Милявская стала моделью и вышла на подиум в шубе. Во время шоу она позировала фотографам и даже показала язык. Звезда поделилась видео в соцсетях.

Исполнительница хита «На Титанике» показала, что происходит за кулисами юбилейного показа дизайнера Игоря Гуляева. Лолита тоже приняла в нем участие, она вышла на подиум в коротком черном комплекте с надписями, туфлях, а сверху надела яркую шубу. В какой-то момент артистка показала язык. Зрители засыпали звезду аплодисментами. В конце Милявская позировала с Гуляевым, держа в руках букет алых роз.