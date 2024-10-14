После поездки в США выручка российской кинокомпании Данилы Козловского снизилась на 70%

Выручка кинокомпании, принадлежащей актеру Даниле Козловскому, в 2023 году снизилась на 70% и составила 213 миллионов рублей. При этом чистая прибыль составила всего 7,4 миллиона рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, в 2021 году на балансе фирмы числилось 700 миллионов рублей, а уже в 2023 году эта цифра снизилась до 340,4 миллиона рублей.

Дела у компании Козловского пошли на спад после его отъезда из России в 2022 году. По неподтвержденным данным, все проекты с участием актера заморозили. Однако сам Данила позже заверял, что не собирался эмигрировать и даже судился с теми, кто утверждал, что он сбежал из страны.

Актер учредил свою кинокомпанию в 2017 году и дебютировал с драмеди «Статус: свободен». Дальше были спортивная драма «Тренер», экшн «На районе», фильм-катастрофа «Чернобыль» и сериал «Карамора».

Напомним, после начала СВО Козловский уехал в США. Актера раскритиковал глава ФПБК Виталий Бородин, из-за чего Данила судился с ним. Правосудие в итоге встало на сторону актера. Но его карьере в России это не помогло.

Летом 2024 года Козловский отправился на гастроли в Латвию. Он выступил в Юрмале со своим моноспектаклем «Фрэнк» и спел песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Певица в этот момент находилась в зале среди зрителей.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал сайту «Страсти», что Данила Козловский попал в «серый список» актеров. Именно поэтому он сейчас не снимается в кино и сериалах, не посещает светские мероприятия и кинофестивали. При этом критик подчеркнул, что Козловского никто не запрещал.