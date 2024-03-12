В Тюмени отменили спектакль с актером Наумовым из-за низких продаж билетов
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В Тюмени отменили спектакль с актером Николаем Наумовым из-за низких продаж билетов. Об этом сообщает Ura.ru.
13 марта в Тюмени должен был состояться спектакль «Большой куш», в котором главную роль исполняет Наумов. Однако мероприятие пришлось отменить из-за низкой продаваемости билетов.
«Спектакль «Большой куш», который должен был пройти 13 марта, отменен в Тюмени. Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — сообщили собеседники Ura.ru.
Напомним, что Наумов прославился благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны».
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