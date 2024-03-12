В Тюмени отменили спектакль с актером Наумовым из-за низких продаж билетов

В Тюмени отменили спектакль с актером Николаем Наумовым из-за низких продаж билетов. Об этом сообщает Ura.ru.

13 марта в Тюмени должен был состояться спектакль «Большой куш», в котором главную роль исполняет Наумов. Однако мероприятие пришлось отменить из-за низкой продаваемости билетов.

«Спектакль «Большой куш», который должен был пройти 13 марта, отменен в Тюмени. Переноса не будет, потому что низкие предпродажи билетов. Видимо, тюменцы не хотят смотреть», — сообщили собеседники Ura.ru.

Напомним, что Наумов прославился благодаря роли Коляна в сериале «Реальные пацаны».

Ранее стало известно, как звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер рассказала мужу о беременности. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певица Ольга Бузова пришла на закрытый показ и похвасталась обручальным кольцом.