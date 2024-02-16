«Было страшно»: как звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер рассказала мужу о беременности

В начале февраля беременная актриса Зоя Бербер вышла замуж за коллегу Максима Белбородова. Звезда «Реальных пацанов» узнала о том, что станет матерью случайно, на плановом осмотре у врача, и ей было страшно сообщать супругу об интересном положении.

Когда у 36-летней актрисы возникла задержка менструального цикла, она все списала на гормональный сбой. Но на плановом осмотре у врача Бербер узнала, что беременна.

На УЗИ врач сказала актрисе: «Ну, что за бриллиантик у нас лежит?». Зоя поначалу растерялась, а потом — обрадовалась. Но беременность была незапланированной, поэтому она не знала, как на эту новость отреагирует Максим.

Чтобы избежать негативной реакции супруга, звезда решила подготовиться. Фото УЗИ она решила положить в открытку, а ее — в карман.

«Включила камеру и попросила достать из моего кармана открытку. Он смотрит на фото УЗИ, и я вижу, как приходит осознание… Было страшно, потому что человек мог сказать: „Это что такое?“ А у тебя еще видео останется на всю жизнь», — цитирует знаменитость портал «7Дней.ru».

Зоя Бербер уже была замужем. С первым супругом, сценаристом Александром Синегузовым, актриса познакомилась на съёмках первых серий первого сезона «Реальных пацанов». В 2015 году она родила дочь Надежду. В 2020 году стало известно о расставании пары.

Напомним, что о беременности звезды стало известно только в конце января. Она опубликовала в личном блоге фото с животом, заявив, что об этом не знала даже ее мама.