Певица Ольга Бузова пришла на закрытый показ и похвасталась обручальным кольцом. Об этом сообщает «Русское Радио».

На днях в Москве состоялось закрытое мероприятие, гостьей которого стала Ольга Бузова. Певица вышла в свет в эффектном платье в китайском стиле, однако журналисты обратили внимание не на ее наряд, а на ювелирное украшение. На безымянном пальце знаменитости было обручальное кольцо. Ольга интригующе ответила на вопрос о скором замужестве.

«Совершенно не делаю никаких акцентов, не подогреваю слухов. Просто очень хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году», — высказалась артистка.

По информации источника, Бузова не старалась скрыть украшение. Она демонстративно поправляла волосы и прижимала руку к груди, чтобы окружающие рассмотрели кольцо.

Ранее сообщалось о том, что певец Давид Манукян признался в чувствах к экс-возлюбленной Ольге Бузовой. Подробности смотрите в этой новости.

Также мы писали о том, что домработница балерины Анастасии Волочковой спустя 8 лет стала ее PR-директором.