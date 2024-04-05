В Тюмени отменили концерт «Любэ» после новости о госпитализации Расторгуева. Эта информация появилась буквально за несколько часов до начала мероприятия в группе в соцсети «ВКонтакте».

Концерт популярного коллектива должен был состояться сегодня, 5 апреля в 19:00. Но в СМИ появилась информация о госпитализации солиста группы Николая Расторгуева. Поклонники не знали, верить или нет источникам. Оказалось, что выступление перенесли на новую дату.

«Концерт группы „Любэ“, запланированный в Тюмени на 5 апреля, перенесен в связи с болезнью артиста. Все билеты действительны на новую дату, обмен не требуется», — говорится в сообщении.

Предварительно, концерт может состояться 29 мая. Напомним, что 20 марта тоже готовилось выступление коллектива, но и его перенесли.

Ранее мы писали о том, что певец Николай Расторгуев попал в больницу из-за проблем с сердцем. 67-летний исполнитель приехал в медучреждение в сопровождении личного врача. Что еще известно о ситуации, читайте по ссылке.

Позже концертный директор Расторгуева вышел на связь и высказался о госпитализации артиста. Что он сказал, читайте здесь.