Концертный директор Расторгуева прокомментировал госпитализацию певца

Концертный директор солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева назвал слухи о госпитализации певца чушью. Об этом он сообщил в беседе с порталом РИА Новости.

По информации Telegram-канале 112, музыкант попал в одну из московских больниц. Врачи якобы обнаружили у него проблемы с сердцем. А по информации Пятого канала, у мужчины мог дать сбой кардиовертер. В больнице он якобы пройдет полное обследование.

Журналисты связались с представителями артиста, которые коротко ответили на вопрос о госпитализации.

«Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас», – заявил администратор группы.

Концертный директор назвал слухи о госпитализации Расторгуева чушью.

Ранее мы писали о том, что жена Джигана боится за госпитализированную дочь. Оксана Самойлова рассказала, что их дочь Лея плохо реагирует на лечение от астмы. У девочки бронхиальный спазм и сатурация 91%, а родители постоянно дежурят в ее палате.

Также стало известно, как выглядит 77-летняя актриса Татьяна Васильева без парика. Звезда давно говорила, что приняла решение побриться налысо, но на съемках и светских мероприятиях предпочитает появляться в париках. Каждый раз она меняет свой образ, вдохновляя поклонников. Невестка неожиданно запечатлела женщину без парика.