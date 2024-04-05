Опубликовано 05 апреля 2024, 15:10
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Мог дать сбой кардиовертер: что известно о госпитализации Николая Расторгуева
Певца Расторгуева госпитализировали в Москве из-за возможного сбоя кардиовертера.
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67-летнего певца Николая Расторгуева госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник.
Подробности приводит Пятый канал.
Расторгуев приехал в медучреждение в сопровождении личного врача.
По информации издания, у артиста мог дать сбой кардиовертер. В больнице он пройдет полное обследование.
Ранее сообщалось о госпитализации 9-летней дочери блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. У девочки обострилось хроническое заболевание – астма.
Самойлова сообщила, что врачи рекомендовали каждую весну уезжать с дочерью на море. Однако из-за школы семья вынуждена не соблюдать предписания медиков.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева