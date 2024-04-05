passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 апреля 2024, 15:10
1 мин.

Мог дать сбой кардиовертер: что известно о госпитализации Николая Расторгуева

Певца Расторгуева госпитализировали в Москве из-за возможного сбоя кардиовертера.
Мог дать сбой кардиовертер: что известно о госпитализации Николая Расторгуева

© Starface.ru

67-летнего певца Николая Расторгуева госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник.

Подробности приводит Пятый канал.

Расторгуев приехал в медучреждение в сопровождении личного врача.

По информации издания, у артиста мог дать сбой кардиовертер. В больнице он пройдет полное обследование.

Ранее сообщалось о госпитализации 9-летней дочери блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. У девочки обострилось хроническое заболевание – астма.

Самойлова сообщила, что врачи рекомендовали каждую весну уезжать с дочерью на море. Однако из-за школы семья вынуждена не соблюдать предписания медиков.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Автор:Лилия Караева
Теги:
Николай Расторгуев
госпитализация
состояние