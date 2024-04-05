Мог дать сбой кардиовертер: что известно о госпитализации Николая Расторгуева

67-летнего певца Николая Расторгуева госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник.

Подробности приводит Пятый канал.

Расторгуев приехал в медучреждение в сопровождении личного врача.

По информации издания, у артиста мог дать сбой кардиовертер. В больнице он пройдет полное обследование.

Ранее сообщалось о госпитализации 9-летней дочери блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. У девочки обострилось хроническое заболевание – астма.

Самойлова сообщила, что врачи рекомендовали каждую весну уезжать с дочерью на море. Однако из-за школы семья вынуждена не соблюдать предписания медиков.