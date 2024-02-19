В турецком Кемере все-таки состоится концерт группы «Би-2»

В Кемере все-таки состоится музыкальный фестиваль группы «Би-2», который должен пройти с 24 по 29 апреля. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на пятизвёздочный отель Marti Myra.

В отеле сообщили, что концерт все-таки пройдет, как и было запланировано.

«Концерт состоится. Всё, как и запланировано. На указанные даты мы ждём гостей», — пояснили представители отеля.

Напомним, билеты с проживанием на музыкальный фестиваль стоили от 289 до 379 тысяч рублей. На него пригласили в отель Алекса Дубаса и Максима Виторгана — их назначили ведущими мероприятия. После появилась информация, что концерт якобы отменили из-за скандала группы «Би-2» в Таиланде.

Ранее выступление группы отменили в Дубае. Подробности читайте в этой статье.