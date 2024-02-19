SHOT: в Кемере отменили музыкальный фестиваль группы «Би-2»

В Кемере отменили музыкальный фестиваль группы «Би-2». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце апреля в престижном отеле должен был состояться концерт группы «Би-2». Музыкальный фестиваль планировали провести в течение нескольких дней. Ради этого в отель были приглашены Алекс Дубас и Максим Виторган, которых назначили ведущими мероприятия. Отмечается, что билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей.

Из-за скандала в Таиланде организаторы отменили концерт группы «Би-2». На данный момент музыкальный коллектив никак не комментировал произошедшую ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что в Дубае отменили выступление группы «Би-2». Подробности смотрите в этой статье.

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