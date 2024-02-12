В Дубае отменили выступление группы «Би-2». Об этом сообщает Telegram-канал Би-2.

17 февраля в Дубае должен был пройти концерт группы. Однако внезапно мероприятие отменилось. Что стало причиной для этого — пока не уточняется. Вместо этого артисты сообщили, что в ближайшие дни поклонникам будут возвращены деньги за билеты.

Также музыкальный коллектив уточнил, что отмена не повлияет на гастрольный график: остальные концерты пройдут в назначенные даты.

Ранее сообщалось о том, что участники группы «Би-2» поблагодарили посольство США за помощь в депортации. Подробности смотрите в этой статье.

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