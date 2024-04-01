«В травмпункте меня ждут» Васильева рассказала о многочисленных переломах

Народная артистка России Татьяна Васильева высказалась о многочисленных травмах, которые она получила во время работы в театре. Об этом она рассказала в эфире телешоу «Звезды сошлись».

Как призналась знаменитость, во время игры на сцене театра ей нравится максимально отдаваться своей роли. Из-за этого, по ее словам, она регулярно забывает об осторожности, вследствие чего получает травмы.

«Плечо сломано, две лучевых кости и запястье на одной руке, две лучевых кости на другой руке, два больших пальца на ногах сломаны. Всё на сцене!», - отметила артистка.

При этом Васильева старается относиться с юмором к ситуации с огромным количеством травм. Звезда подчеркнула, что часто посещает травмпункт, поэтому врачи перестали удивляться ее появлениям в медучреждении.

«Меня берут без очереди всегда. В травмпункте меня ждут и уже не удивляются, просто спрашивают: "Где?"», - поделилась она.

Ранее сообщалось, что в Россию из Германии вернулся старший внук Татьяны Васильевой.

Также Васильева рассказала о неоправданной злости журналистки Ксении Собчак.