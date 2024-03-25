В Россию из Германии вернулся старший внук актрисы Татьяны Васильевой

В Россию из Германии вернулся внук актрисы Татьяны Васильевой. Об этом невестка знаменитости, актриса Мария Васильева-Болонкина, сообщила в своих соцсетях.

Супруга Филиппа Васильева опубликовала домашнее фото с накрытым столом и заявила, что из Германии вернулся старший внук актрисы Татьяны Васильевой.

«Фирменная солянка от мужа — это значит прилетел Ваня», — подписала фото она.

Позже девушка разместила снимок с молодым человеком. Отметим, что Мария также поделилась трудностями воспитания дочери Сарры. Она объяснила, что пытается наладить комфортный сон ребенка.

«Эпопея с неспокойным сном Сарры продолжается. Сейчас ложится уже в 23:00, но так же продолжает ночью просыпаться и плакать. Ну такая дочка славная у нас», — рассказала она.

Напомним, бывшая супруга Филиппа Васильева после развода с актером забрала общих детей к себе в Германию. Она долгое время не давала Васильеву видеться с ними, однако ситуация изменилась после того, как Татьяна Васильева купила для мальчиков квартиры в Москве.

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