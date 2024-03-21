«Она не любит людей»: Татьяна Васильева раскрыла правду о Ксении Собчак

Актриса Татьяна Васильевна раскритиковала журналистку Ксению Собчак. По мнению артистки, бывшая участница проекта «Дом-2» не любит людей.

«Слышала, как она разговаривает с людьми. С такой высокой точки, так пренебрежительно и по-хамски, что это вообще для меня неприемлемо. Она не любит людей, я уже это сказала. Она не любит. Она любит себя. Там много злости неоправданной», - сказала Васильева в беседе с RTVi.

При этом актриса подчеркнула, что не считает Собчак глупой. По мнению Васильевой, Ксения ведет себя высокомерно, так как это востребовано.

«Наверное, за это хорошо платят», - предположила артистка.

При этом Васильева напомнила, что в 2023 году Собчак предлагала ей деньги за интервью, но она отказалась.

Ранее Собчак опровергла, что предлагала актрисе гонорар за беседу. Она с иронией пообещала доплатить 100 тысяч рублей за то, что Васильева придет к ней и расскажет, что шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) на самом деле «ведьмак».

Мы также сообщали, что Ксения Собчак высмеяла актера Никиту Кологривого, получившего семь суток ареста за пьяный дебош в ресторане Новосибирска. Она акцентировала внимание на том, что в этот город звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» приехал для участия в фестивале под названием «Семейные традиции».

*Признан иностранным агентом на территории России