В Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной из-за многочисленных жалоб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника департамента по культуре Томской области Елены Шаговой.

23 ноября 2023 года должно было состояться выступление Дианы. Однако местные жители стали подавать жалобы из-за провокационных высказываний артистки. Несмотря на то, что Арбенина «без проблем выступала в других городах», в Томске приняли решение об отмене ее концерта.

Артистка прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале. По словам Дианы, ее выступление было сорвано «без объяснения причин», а договор расторгли в «одностороннем порядке». Арбенина принесла извинения публике за «обманутые надежды и потраченные деньги».

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