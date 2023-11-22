42-летний актер Гарик Харламов рассказал об отношениях с тещами. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В ноябре 2023 года состоится премьера фильма «Теща», в котором главные роли сыграли Гарик Харламов и Лариса Гузеева. По сюжету, теща и зять ненавидят друг друга: герой Харламова становится жертвой буллинга. В беседе с журналистами артист рассказал, как складывались его отношения с тещами в реальной жизни.

В судьбе Гарика было два брака. По словам знаменитости, он всегда находился в хороших отношениях с мамой жены. Они собирались всей семьей по праздникам и весело проводили время.

«Ни разу у меня не было скандалов в этом плане. Тещи приезжали по праздникам. Но, конечно, если изо дня в день живешь с человеком бок о бок, какие-то сложности будут вылезать», — высказался актер.

По мнению Харламова, если у тещи есть работа и муж, то она не будет вторгаться в личную жизнь дочери.

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