«Не получается сделать»: Диана Арбенина рассказала о концертном графике после череды скандалов

Популярная исполнительница Диана Арбенина рассказала об изменении концертного графика. Певица побывала на мероприятии, но не хотела попадать в поле зрения журналистов. Избежать вопросов не удалось.

Солистка «Ночных снайперов» посетила премьеру фильма в кинотеатре. Она выбрала для выхода в свет интересный образ – примерила теплый джемпер из натуральной шерсти и тапочки с мехом. Диана призналась, что одолжила наряд у 13-летней дочери.

«Как видите, я не выпендриваюсь никогда. Я пришла просто смотреть кино, а не отсвечивать. Правда, это не получается сделать», – поделилась певица в беседе с mk.ru.

Недавно исполнительница оказалась в центре скандала. Несколько ее концертов отменились, а на одном из них в конце полностью погас свет. Журналисты поинтересовались, изменился ли рабочий график звезды в связи с последними событиями.

Арбенина пояснила, что ситуация поменялась, но намекнула, что концерты у нее есть.

«Сколько нужно — столько нужно», – коротко высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, сколько стоит выступление популярной исполнительницы Ирины Аллегровой. Промоутеры предлагают ее вместо уехавшей из РФ Аллы Пугачевой. Но позволить себе концерт певицы могут не все, озвучена сумма.