В театре «Современник» ждут Михаила Ефремова из колонии до конца лета

Сестра актера Михаила Ефремова, театральный продюсер Анастасия Ефремова в начале лета подходила к новому директору театра «Современник» Владимиру Машкову с просьбой о брате. По ее словам, с руководством удалось договориться.

Об этом сообщает PROZVEZD.

«Договорились», - приводит издание слова Анастасии.

Отмечается, что Машков не был другом Ефремова. При этом его мама – Алла Покровская – любимый педагог Машкова.

В «Современнике» ждут возвращения Ефремова из колонии раньше осени. Ранее актер Иван Стебунов говорил, что «все надеются на это лето».

Отмечалось, что актер может попросить об условно-досрочном освобождении. Издание отмечает, что для удовлетворения соответствующего ходатайства есть две причины. Во-первых, актер с учетом домашнего ареста уже отсидел половину срока. Во-вторых, в Белгородской области, где находится колония, сложилась опасная ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 23 июля будет ограничен доступ в 14 населенных пунктов региона.