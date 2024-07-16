Дома будут охранять военные, оплату ЖКХ остановят: в Белгородской области ограничат доступ в 14 населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ограничении доступа в 14 населенных пунктов региона. Оно начнет действовать со вторника 23 июля.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Настоящий Гладков», губернатор сообщил о принятом оперативным штабом решении.

«С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно», - заявил глава региона.

На въездах установят контрольно-пропускные пункты. Въезд в населенные пункты на любом транспорте запретят. Пропускать будут исключительно мужчин в бронежилете и каске и только в сопровождении. Власти назвали недопустимым пропуск женщин с детьми в населенные пункты, «которые каждый день обстреливаются».

Гражданам предстоит оставить дома – их будут охранять военные.

«Так же в этих населенных пунктах останавливаем оплату коммунальных платежей — кроме тех, что оплачиваются по счетчику», - сообщил Гладков.

Если люди не выедут и продолжат пользоваться газом и электроэнергией, оплату продолжат взимать. Другие платежи остановят.

Губернатор отметил: такие меры безопасности потребовались из-за того, что «много потеряли мирных жителей, много раненых». Он указал, что несмотря на переживания в связи с необходимостью покинуть дом, «главное — это жизнь человека».

Власти будут частично компенсировать арендованное жилье.

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