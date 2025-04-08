В Театре Моссовета отреагировали на новости об экстренной госпитализации актрисы Кнушевицкой

В пресс-службе Театра Моссовета прокомментировали распространившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации заслуженной артистки РФ Марии Кнушевицкой из-за проблем с сердцем. Об этом пишет издание «Абзац».

8 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что старейшую действующую актрису театра Моссовета Марию Кнушевицкую госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. По данным источника, 91-летняя знаменитость пожаловалась на слабость, головокружение и боль в груди, после чего ей вызвали скорую помощь. Кнушевицкую забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе Театра Моссовета назвали ложью информацию об экстренной госпитализации актрисы и уточнили, что она проходит плановое медицинское обследование.

«С Марией Святославовной все в порядке, она проходит плановое обследование. Информация в телеграм-каналах не соответствует действительности», — рассказали в театре.

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