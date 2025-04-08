Состояние средней степени тяжести: Мария Кнушевицкая попала в больницу

В Москве госпитализировали 91-летнюю актрису Марию Кнушевицкую из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, 91-летняя артистка почувствовала слабость, головокружение и боль в груди. Ей вызвали скорую. Врачи забрали Кнушевицкую в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о госпитализации.

Кнушевицкая вышла на сцену Театра имени Моссовета в 1957 году. Среди самых известных постановок с ее участием: «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад», «Чайка».

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