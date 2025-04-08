Проблемы с сердцем? Певица Слава попала в больницу после концерта

Певица Слава сообщила, что попала в больницу после концерта в Подольске. Артистка пожаловалась на здоровье в соцсети.

После концерта в Подольске исполнительница хита «Одиночество» оказалась в больнице. Она опубликовала фото с холтером, намекнув на проблемы с сердцем.

«Думала, чем старше, тем более с холодным сердцем воспринимаешь происходящее. Пришлось обратиться к врачу. Мое тело дало сбой», — пожаловалась артистка.

Певица не стала раскрывать причин недомогания, но уточнила, что ее оставили в больнице на сутки.

«Гинеколог, а теперь еще и кардиолог. Оставили меня в больничке на сутки. Все ок. Просто нужно быть под наблюдением», — заявила певица.

Артистку уже навестила ее сестра.

Ранее 44-летняя певица Слава согласилась на двойные роды с дочерью Александрой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Москве госпитализировали 91-летнюю актрису Марию Кнушевицкую из-за проблем с сердцем. Артистка почувствовала слабость, головокружение и боль в груди.