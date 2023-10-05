В Сургуте требуют отменить концерт 49-летней певицы Дианы Арбениной. Об этом сообщает Telegram-канал Кровавая барыня.

По информации источника, сейчас артистка находится в гастрольном туре по городам России. 23 октября 2023 года у Дианы был запланирован концерт в Ледовом Дворце спорта в Сургуте. Однако 4 числа местный житель обратился в полицию с просьбой отменить выступление знаменитости, сославшись на ее политическую позицию.

Напомним, что концерты Дианы уже были отменены.

На данный момент ни артистка, ни ее официальные представители никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

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