Актриса Стася Милославская назвала себя куклой после свадьбы Александра Петрова. Об этом сообщает StarHit.

После внезапной женитьбы Петрова все внимание публики приковано к Стасе Милославской. Актриса по-прежнему выходит в свет, но при этом она отказывается от беседы с журналистами. Известно, что на данный момент артистка находится в Санкт-Петербурге, где работает над сериалом «Столыпин».

По словам Стаси, она любит сниматься в исторических картинах. Милославская сравнила себя с куклой, которую постоянно наряжают в старинные костюмы.

«Можно примерить все эти костюмы, вуали, шляпки. Что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают», — высказалась знаменитость.

В проекте Милославской досталась роль Натальи Климовой, женщины, участвовавшей в покушении на Петра Столыпина. Актриса отметила, что является противоположностью своей героини, вот почему ей тяжело дались съемки.

«В жизни я совсем другая, поэтому мне очень нелегко дался мой персонаж», — резюмировала знаменитость.

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