«Слишком уязвимо»: Диана Арбенина рассказала, как чувствует себя в 49-й день рождения

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина 8 июля празднует 49-летие. В личном блоге певица опубликовала откровенный черно-белый кадр с необычной подписью.

Об этом сообщает «Вечерний курьер».

«Не люблю день рождения. Слишком уязвимо и маешься, маешься, как будто ждешь, что что-то должно произойти, а оно в итоге никогда не происходит», — написала Арбенина.

Певица также добавила, что не понимает, как можно любить день рождения. Для нее любовь — в людях, музыке, родной земле, гитаре и езде на машинах. Наступление этого дня же вызывает в ней отрицательные чувства.

Певица считает, что в мире много вещей намного важнее, чем день рождения. Она планирует покорить сцену и надеется, что у нее хватит сил «бегать по хаосу траекторий».

После отмены нескольких концертов певица возобновит гастрольную деятельность в середине июля.

В честь 30-летия группы «Ночные снайперы» выступят на стадионе «Открытие банк арена». Певица связывает выбор площадки с тем, что ее 13-летняя дочь Марта играет в женской футбольной команде «Спартака», а также на этой сцене выступали две любимые группы Арбениной — Muse и Red Hot Chili Peppers.

Ранее мы писали, что Диана Арбенина объяснила, почему брала паузу в музыкальной карьере из-за состояния здоровья. Певица отметила, что сильно похудела после того, как упала с лестницы.