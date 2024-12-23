В соцсетях так и не появляется: куда пропала Анна Седокова после смерти Тиммы

Директор Анны Седоковой заявила, что певица все еще находится в больнице. Об этом сообщает Super.ru.

После смерти Яниса Тиммы прошла неделя. За это время певица дважды выходила на связь. В день, когда все узнали о трагедии, Анна записала два ролика, один из которых был снят в больничной палате. Как выяснилось, артистка все еще находится под присмотром врачей.

Директор Седоковой не стала уточнять, когда ее выпишут из больницы.

Ранее юрист Катя Гордон публично осудила певицу. Она заявила, что ей не жаль Анну и рассказала, как та увела у нее мужа 12 лет назад. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что тело Яниса Тиммы «застряло» в морге из-за отсутствия паспорта.