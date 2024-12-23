«Анну не смутила чужая беда»: Катя Гордон рассказала, как Седокова разрушила ее брак

Юрист Катя Гордон заявила, что Анна Седокова увела у нее мужа Сергея Жорина. Катя обвинила певицу в непорядочности в соцсети.

Катя Гордон обрушилась с критикой на певицу после смерти Яниса Тиммы. По словам юриста, ей не жаль Анну. Более того, она считает, что артистка опасна для мужчин, разрушая их браки. В качестве примера Катя привела свою историю, когда 12 лет назад певица стала любовницей Сергея Жорина. На тот момент Гордон ждала от него ребенка и лежала на сохранении.

«Анечка совершенно спокойно расставляла скляночки на полочке, где еще стояли мои кремы. Конечно, ее скляночки потом вылетели оттуда вместе с нехитрым шмотом. Тем не менее ее никак не смутила чужая беда женщины в браке, которая на сохранении», — высказалась знаменитость.

По словам Кати, она справилась с предательством мужа с помощью психолога.

Кроме того, Гордон намекнула, что, будучи в браке с Янисом, Анна изменяла ему. При этом она не стала раскрывать личность мужчины.

«А еще я думаю, что скоро всплывет история... а куда еще Аня в браке ездила, к кому, что там за спортсмен в Питере», — высказалась Катя.

Ранее юрист Катя Гордон заявила, что презирает Анну Седокову из-за смерти Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.