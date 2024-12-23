Тело экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы «застряло» в морге: вот в чем причина

В ночь на 17 декабря покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма. Он совершил суицид в московском хостеле, который находится неподалеку от дома его бывшей жены Анны Седоковой. Тело спортсмена до сих пор остается в морге из-за того, что у него не нашли паспорт.

Источник NEWS.ru пояснил, что никто пока не обратился в морг для оформления тела. При нем также не нашли паспорта.

«Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — говорит собеседник издания.

Он добавил, что разрешение на выдачу тела можно получить только в Следственном комитете РФ, но для этого необходимо собрать много документов. Как только СК подпишет разрешение, после этого можно будет говорить о времени и дате выдачи тела.

Яниса Тимму нашли мертвым в ночь с 16 на 17 декабря. Перед кончиной он поздравил бывшую жену с днем рождения, а также оставил в телефоне послание — он просил позвонить Анне. После случившегося Седокова попала в больницу с нервным срывом.

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