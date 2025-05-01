В Словакии прошли акции протеста из-за концерта оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает РИА Новости.

Анна Нетребко выступила в Словацком национальном театре, и ее концерт обернулся скандалом. За час до мероприятия на площади перед театром собралась толпа протестующих. Активисты критиковали певицу, которая открыто не выразила политическую позицию. Они скандировали: «Позор зрителям! Нам не нужна Нетребко».

Толпа освистывала людей, заходивших в здание театра, и осудила премьера Словакии Роберта Фицо за поездку в Россию.

Сама Нетребко не комментировала инцидент.

Известно, что подготовка к концерту началась осенью 2024 года. Предположительно, мероприятие обошлось Словацкому национальному театру в 230 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что оперная певица Анна Нетребко задолжала налоговой РФ 53 тысячи рублей. Подробности читайте в этой новости.

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