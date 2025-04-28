Отказавшаяся выступать в России Анна Нетребко накопила долг перед ФНС

Оперная певица Анна Нетребко задолжала налоговой РФ 53 тысячи рублей. В России у артистки, раскритиковавшей политическую ситуацию, осталась действующая фирма по концертной деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, долг появился из-за того, что Анна не оплатила социальные взносы по ИП. Примечательно, что в контактах указана почта бывшего мужа.

Нетребко перестала выступать в России после начала СВО. На Западе певица сперва столкнулась с отменой. Однако сейчас уже известно о ее возвращении на сцену Цюрихского оперного театра, а также лондонского Ковент-Гарден.

Ранее 53-летняя оперная певица Анна Нетребко получила награду на фестивале в Италии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Валя Карнавал похвасталась подарками за миллионы рублей от тайного поклонника.