В Сети заподозрили Оксану Самойлову в обмане, заметив на ее ролике Джигана. Подписчики обсудили фейковый развод пары под последним постом модели.

Осенью 2025 года Оксана подала на развод с Джиганом. Модель избегает разговоров о причинах разрыва, но намекнула, что рэперу пора «повзрослеть». Самойлова съехала из общего дома, одна выходит в свет и даже, в отличие от Джигана, пришла в суд по делу о разводе. Несмотря на это, пару по-прежнему подозревают в пиаре и прогреве авторского шоу.

Сомнения публики усилились после того, как в блоге Самойловой появился новый ролик. На видео модель запечатлена с дочкой и радуется возвращению в Сеть после взлома аккаунта. Однако подписчики обратили внимание не на эмоции Оксаны, а на отражающегося в стекле Джигана. Судя по всему, артист помогал супруге в съемке видео.

«Так вы развелись или нет? Самый интересный кадр в окне на заднем плане», — написали россияне.

К слову, Оксана не стала отвечать подписчикам.

