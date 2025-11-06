«Ничего не слышал»: адвокат Джигана о желании рэпера забрать детей у Самойловой

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о желании рэпера Джигана при разводе забрать четверых детей у Оксаны Самойловой.

«Поскольку я представляю интересы Джигана в бракоразводном процессе и ничего не слышал о таком желании – из этого можно сделать некоторые выводы», - сказал Сергей Жорин сайту «Страсти».

О том, что рэпер якобы намерен самостоятельно воспитывать троих дочерей и сына после развода с Самойловой, ранее заявил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Он заверил, что Денис Устименко-Вайнштейн настаивает на том, чтобы наследники жили с ним.

Напомним, осенью 2025 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Блогер не стала называть причин разрыва, но в беседе с журналистами подчеркнула, что их расставание — не пиар. 28 октября в столичном суде состоялось заседание по делу о разводе звездной пары. Как оказалось, рэпер намерен сделать все для спасения брака. Именно поэтому его представитель попросил предоставить супругам три месяца на примирение.

Ранее Джиган привел пятилетнего сына Давида на свадьбу друзей.