Рэпер Джиган встретил Оксану Самойлову на съемочной площадке и подарил букет роз. Об этом сообщает StarHit.

Осенью 2025 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель не стала называть причин разрыва, но намекнула, что супругу надо «повзрослеть». Артист настроен решительно и намерен вернуть Оксану: он попросил у суда 3 месяца на примирение. Кроме того, Джиган порадовал избранницу внезапным подарком.

В Москве состоялись съемки комедии «Невероятные приключения Шурика», в которой задействована Самойлова. Во время перерыва рэпер преподнес ей букет роз. Однако, по информации источника, модель приняла его довольно сдержанно.

Также артист поцеловал руку Оксаны, которая позволила этот жест, но сразу после него отдалилась.

Ранее продюсер Сергей Дворцов допустил, что Джиган будет добиваться полной опеки над сыном. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также мы писали, что Ирина Дубцова похвасталась обручальным кольцом за 30 млн.