В Сети заподозрили Ивлееву в желании сменить социальный статус новым браком

В Сети заподозрили Настю Ивлееву в желании сменить социальный статус новым браком. Россияне обсудили новость о замужестве Насти под ее новым постом.

В декабре 2024 года Ивлеева вышла замуж во второй раз. Ее избранником оказался ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Пользователи Сети усомнились в искренности чувств блогерши, посчитав, что та хочет обелить репутацию новым браком.

«Молодец, Настя! Продвигается в богемные круги. Ждем ее возвращения на телеканалы «Культура» и «Спас»», — написали подписчики.

Публика удивилась, почему Филипп, потомок именитой родословной, связал жизнь с Настей, попавшей в скандал из-за «голой» вечеринки.

«Она его сожрет, беднягу! Она же необразованная, о чем с ней разговаривать?» — возмутились россияне.

Отметим, что Настя не комментировала критику в Сети.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева стала третьей, а не второй женой Филиппа Бегака. Подробности читайте в этой новости.

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