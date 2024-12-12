Николай Картозия подал ответный иск о защите чести на режиссера Андреасяна

Николай Картозия подал ответный иск о защите чести на режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Как сообщает источник, 10 декабря Сарик подал заявление в суд на Николая. Режиссер считает: продюсер его оскорбил, усомнившись в профессиональных способностях. Более того, Николай заявил, что фильмы Сарика «объединяют людей в ненависти» к его творениям. Режиссер, в свою очередь, обвинил Картозию в воровстве бюджета. Через два дня он подал встречный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

На данный момент стороны конфликта не комментировали судебные иски.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что Николай Картозия производит «мусор». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев прокомментировал сообщения о долгах перед ФНС.