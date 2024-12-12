Был женат дважды? Что скрывает новый муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак

В Сети продолжают активно обсуждать нового мужа блогерши Насти Ивлеевой Филиппа Бегака. Пользователи и журналисты ищут все, что известно о мужчине, который внезапно покорил сердце телеведущей. И, оказалось, что он не так прост. Из открытых источников стало известно, что он уже был женат на фотохудожнице. Однако, предварительно, был еще один брак.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», после развода с первой женой, который был довольно скандальный, так как экс-супруга препятствовала общению Филиппа с дочерью, он вновь отправился в ЗАГС. Сообщается, что летом 2023 года избранницей Бегака стала некая модель по имени Анастасия, но этот союз был недолгий.

Так как о личной жизни Филипп не рассказывает открыто, остается только гадать — правда это или нет. В любом случае, после разрыва с одной Настей он встретил другую. И, вероятно, в декабре 2024 года женился на ней. Информацию о браке подтвердила сама Ивлеева, но подробностей не раскрыла.

К слову, мама Бегака в беседе с журналистами не упоминала, что он был женат дважды. Она рассказывала лишь про один брак сына. Однако она также делилась, что не следит за его возлюбленными и их количеством.

Ранее стала известна личность первой жены нового мужа Насти Ивлеевой.