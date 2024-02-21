В Сети вышел трейлер документального фильма о фигуристе Романе Костомарове. Спортсмен сообщил об этом в Telegram-канале.

В Сети вышел трейлер документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». Новинка кино расскажет о жизни фигуриста после ампутации. Помимо Романа в проекте снялись Оксана Домнина, Илья Авербух. Близкие люди Костомарова поделятся воспоминаниями о том моменте, когда его шансы на выживание были невелики.

«Я не думала, что утром мне позвонят и скажут, что он без сознания в реанимации. Я знала, что Рома меня слышит. Мне хотелось, чтобы он чувствовал мое присутствие», — заявила Оксана.

Премьера документального фильма назначена на 9 марта.

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