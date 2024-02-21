Дочь Ларисы Гузеевой уходит из соцсетей из-за известности мамы

23-летняя дочь Ларисы Гузеевой заявила, что уходит из соцсетей из-за травли. Об этом Ольга Бухарова написала в личном блоге.

В соцсети наследница Гузеевой написала прощальный пост. Как выяснилось, Ольга планирует удалить аккаунт, который она вела почти 9 лет. Ее страничку читали тысячи людей, которые писали Ольге как приятные слова, так и не очень. Это привело к тому, что девушка получила расстройство пищевого поведения.

«Страничка дала мне не только новых друзей, но и охапку расстройств личности, пищевого поведения, социального, морального, эмоционального. Я не инфлюенсер, я пыталась быть адвокатом ментального здоровья, что усугубило мое собственное», — высказалась Ольга.

Девушка считает, что причиной этого стала популярность ее мамы. Ольга отметила, что не стремится к славе. Она считает себя обыкновенной «девчонкой из Подмосковья».

Отметим, что сама Гузеева никак не комментировала заявление дочки.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что ее едва не растерзал медведь на Камчатке. Подробности смотрите в этой новости.

Также на травлю в соцсети жаловалась супруга Евгения Петросяна.