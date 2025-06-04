В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Аршавина

«Копия Аршавина, слишком красивая копия! Как сын похож на отца», — написали россияне.

К слову, Барановская оставила без внимания комментарии поклонников. Знаменитость лишь посмеялась над сыном, который на кадрах был серьезнее, чем она.

«Когда твой сын серьезнее тебя», — написала телеведущая.

Ранее Юлия Барановская призналась, что планирует стать мамой в четвертый раз. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певицу Кети Топурию заподозрили в четвертой беременности из-за нового фото.