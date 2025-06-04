НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июня 2025, 16:26
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В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Аршавина

В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Аршавина

© Starface.ru

В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Андрея Аршавина. Подписчики обсудили новое видео телеведущей под ее последним постом.

Юлия Барановская устроила фотосессию с детьми и показала ее результаты. На одном из кадров знаменитость позировала с 19-летним Артемом. На Юлии был костюм желтого цвета, а на юноше — серого. Увидев публикацию, подписчики восхитились внешностью Артема, сравнив его со звездным отцом.

В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Аршавина

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Копия Аршавина, слишком красивая копия! Как сын похож на отца», — написали россияне.

К слову, Барановская оставила без внимания комментарии поклонников. Знаменитость лишь посмеялась над сыном, который на кадрах был серьезнее, чем она.

«Когда твой сын серьезнее тебя», — написала телеведущая.

Ранее Юлия Барановская призналась, что планирует стать мамой в четвертый раз. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певицу Кети Топурию заподозрили в четвертой беременности из-за нового фото.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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