В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Аршавина
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В Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Андрея Аршавина. Подписчики обсудили новое видео телеведущей под ее последним постом.
Юлия Барановская устроила фотосессию с детьми и показала ее результаты. На одном из кадров знаменитость позировала с 19-летним Артемом. На Юлии был костюм желтого цвета, а на юноше — серого. Увидев публикацию, подписчики восхитились внешностью Артема, сравнив его со звездным отцом.
«Копия Аршавина, слишком красивая копия! Как сын похож на отца», — написали россияне.
К слову, Барановская оставила без внимания комментарии поклонников. Знаменитость лишь посмеялась над сыном, который на кадрах был серьезнее, чем она.
«Когда твой сын серьезнее тебя», — написала телеведущая.
Ранее Юлия Барановская призналась, что планирует стать мамой в четвертый раз. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что певицу Кети Топурию заподозрили в четвертой беременности из-за нового фото.