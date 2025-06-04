Певицу Кети Топурию заподозрили в четвертой беременности из-за нового фото. Поклонники обсудили снимок артистки под ее новым постом в соцсети.

В личном блоге Кети появилось фото с летней прогулки. Певица позировала в лесу на фоне пруда и мило улыбалась. Поклонники заметили, что для выхода в свет она выбрала одежду свободного кроя, за которой невозможно рассмотреть фигуру. Более того, на снимке Топурия положила руку на живот, как обычно делают беременные. Все это спровоцировало разговоры, что певица находится в положении.

«Снова беременна? Подозрительная поза, и живот скрывает. Четвертый малыш? Поздравляем», — написали россияне.

Сама Кети не комментировала предположения фолловеров.

Напомним, артистка воспитывает троих детей — 9-летнюю Оливию, 4-летнего Адама и Николь, которой скоро исполнится год. Она состоит в отношениях со Львом Деньговым.

Ранее Кети Топурия показала редкое фото с мужем, от которого родила двоих детей. Подробности читайте в этой новости.

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