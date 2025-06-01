«Утром была у врача»: Юлия Барановская сделала громкое заявление о рождении четвертого ребенка

Юлия Барановская сделала громкое заявление о рождении четвертого ребенка. О желании расширить семью телеведущая рассказала в социальных сетях.

Бывшая супруга Андрея Аршавина поделилась в личном блоге, что хотела бы в четвертый раз стать мамой. По словам Юлии, она даже уже прошла консультацию у специалиста, который не нашел медицинских противопоказаний и одобрил эту идею.

«Очень хотела бы четвертого ребенка. И вот только утром была у врача, сказал: рожайте», — разоткровенничалась Барановская.

Напомним, что Юлия является многодетной мамой: она уже воспитывает троих наследников — 19-летнего Артёма, 17-летнюю Яну и 12-летнего Арсения. Дети родились в браке с футболистом Андреем Аршавиным, который бросил ее на пятом месяце беременности.

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