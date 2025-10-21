В Сети раскритиковали сменившую образ певицу Глюкозу и сравнили с Бабой-Ягой. Подписчики обсудили имидж артистки под ее новым постом.

В прошлом году певица угодила в скандал после выступления в нетрезвом состоянии. Тогда Глюкоза объяснила поведение депрессией из-за смерти бабушки, однако она все равно попала под отмену. Артистка на долгое время исчезла из медийного пространства, а, вернувшись, удивила новыми композициями и кардинальной сменой имиджа. Она обесцветила брови, ресницы и отказалась от элегантной одежды. На недавнем снимке знаменитость запечатлена в белом корсете, лосинах и высоких сапогах. В ее волосы были вплетены розовые косички.

По мнению подписчиков, новый имидж певицы ей не идет. Они убеждены, что раньше Глюкоза выглядела лучше.

«Страх и ужас. Что с ней случилось? Верните старую Глюкозу. Баба-Яга. Пытается запрыгнуть в последний вагон поезда», — написали россияне.

Сама артистка не реагирует на критику.

Ранее сообщалось, что дочь Глюкозы преобразилась после участия в реалити-шоу. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что образ Глюкозы на концерте в Санкт-Петербурге говорит о ее распущенности. Своим мнением с сайтом «Страсти» поделилась профессор моды Надежда Коробцева.